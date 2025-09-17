DAX23.754 +0,3%ESt505.492 +0,6%Top 10 Crypto16,41 -0,9%Dow46.142 +0,3%Nas22.471 +0,9%Bitcoin99.556 +0,2%Euro1,1757 -0,3%Öl67,05 -0,7%Gold3.654 +0,3%
Blick auf Beiersdorf-Kurs

Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf am Vormittag mit Abschlägen

19.09.25 09:27 Uhr
Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf am Vormittag mit Abschlägen

Die Aktie von Beiersdorf gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Beiersdorf-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,9 Prozent im Minus bei 90,64 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Beiersdorf AG
90,84 EUR -1,14 EUR -1,24%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Beiersdorf-Aktie wies um 09:06 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 90,64 EUR abwärts. Bei 90,64 EUR markierte die Beiersdorf-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 91,08 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 7.167 Beiersdorf-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 05.03.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 137,70 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 51,92 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 18.09.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 90,44 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Beiersdorf-Aktie 0,22 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für Beiersdorf-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,000 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,02 EUR ausgeschüttet werden. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 125,50 EUR an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Beiersdorf am 17.02.2016 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,67 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Beiersdorf ein EPS von 0,67 EUR je Aktie vermeldet. Beiersdorf hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,65 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,65 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 26.02.2026 erwartet. Schätzungsweise am 04.03.2027 dürfte Beiersdorf die Q4 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 4,45 EUR je Beiersdorf-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Beiersdorf-Aktie

Beiersdorf-Aktie nach Talfahrt stabil - Aktionär trennt sich von Aktien

Beiersdorf-Analyse: RBC Capital Markets verleiht Beiersdorf-Aktie Sector Perform in jüngster Analyse

Beiersdorf-Aktie fällt auf Dreijahrestief - Jefferies streicht Kaufvotum

Nachrichten zu Beiersdorf AG

Analysen zu Beiersdorf AG

DatumRatingAnalyst
17.09.2025Beiersdorf Sector PerformRBC Capital Markets
16.09.2025Beiersdorf HoldJefferies & Company Inc.
10.09.2025Beiersdorf OutperformBernstein Research
29.08.2025Beiersdorf OverweightJP Morgan Chase & Co.
15.08.2025Beiersdorf BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
10.09.2025Beiersdorf OutperformBernstein Research
29.08.2025Beiersdorf OverweightJP Morgan Chase & Co.
15.08.2025Beiersdorf BuyJefferies & Company Inc.
13.08.2025Beiersdorf OutperformBernstein Research
11.08.2025Beiersdorf OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
17.09.2025Beiersdorf Sector PerformRBC Capital Markets
16.09.2025Beiersdorf HoldJefferies & Company Inc.
07.08.2025Beiersdorf HoldDeutsche Bank AG
06.08.2025Beiersdorf Sector PerformRBC Capital Markets
06.08.2025Beiersdorf Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
07.08.2025Beiersdorf SellUBS AG
06.08.2025Beiersdorf SellUBS AG
06.08.2025Beiersdorf SellDeutsche Bank AG
06.08.2025Beiersdorf SellUBS AG
23.06.2025Beiersdorf SellUBS AG

