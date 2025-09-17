Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf am Vormittag mit Abschlägen

Blick auf Beiersdorf-Kurs

Die Aktie von Beiersdorf gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Beiersdorf-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,9 Prozent im Minus bei 90,64 EUR.

Die Beiersdorf-Aktie wies um 09:06 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 90,64 EUR abwärts. Bei 90,64 EUR markierte die Beiersdorf-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 91,08 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 7.167 Beiersdorf-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 05.03.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 137,70 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 51,92 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 18.09.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 90,44 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Beiersdorf-Aktie 0,22 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für Beiersdorf-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,000 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,02 EUR ausgeschüttet werden. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 125,50 EUR an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Beiersdorf am 17.02.2016 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,67 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Beiersdorf ein EPS von 0,67 EUR je Aktie vermeldet. Beiersdorf hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,65 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,65 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 26.02.2026 erwartet. Schätzungsweise am 04.03.2027 dürfte Beiersdorf die Q4 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 4,45 EUR je Beiersdorf-Aktie.

