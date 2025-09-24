Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf am Vormittag mit stabiler Tendenz

Aktie im Blick

Die Aktie von Beiersdorf zeigt sich am Freitagvormittag ohne große Bewegung. Bei der Beiersdorf-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 87,32 EUR.

Die Beiersdorf-Aktie bewegte sich um 09:07 Uhr kaum. Das Papier stand via XETRA bei 87,32 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Beiersdorf-Aktie bisher bei 87,76 EUR. Die Beiersdorf-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 87,32 EUR ab. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 87,76 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 4.753 Beiersdorf-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 05.03.2025 bei 137,70 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 57,70 Prozent. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 88,30 EUR am 24.09.2025. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 1,12 Prozent.

Nach 1,000 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,01 EUR je Beiersdorf-Aktie. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 123,50 EUR je Beiersdorf-Aktie aus.

Am 17.02.2016 hat Beiersdorf die Kennzahlen zum am 31.12.2015 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,67 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,67 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 1,65 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,65 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 26.02.2026 veröffentlicht. Experten kalkulieren am 04.03.2027 mit der Veröffentlichung der Q4 2026-Bilanz von Beiersdorf.

Experten taxieren den Beiersdorf-Gewinn für das Jahr 2025 auf 4,44 EUR je Aktie.

