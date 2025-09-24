Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf am Mittag stärker
Die Aktie von Beiersdorf zählt am Donnerstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Beiersdorf-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,8 Prozent im Plus bei 89,10 EUR.
Das Papier von Beiersdorf konnte um 11:48 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,8 Prozent auf 89,10 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Beiersdorf-Aktie bei 89,14 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 88,16 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 46.306 Beiersdorf-Aktien den Besitzer.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (137,70 EUR) erklomm das Papier am 05.03.2025. Gewinne von 54,55 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Anteilsschein verbuchte am 25.09.2025 Kursverluste bis auf 88,10 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 1,12 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,01 EUR, nach 1,000 EUR im Jahr 2024. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 123,50 EUR für die Beiersdorf-Aktie.
Beiersdorf veröffentlichte am 17.02.2016 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2015 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,67 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,67 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 1,65 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 1,65 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.
Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 26.02.2026 veröffentlicht. Einen Blick in die Q4 2026-Bilanz können Beiersdorf-Anleger Experten zufolge am 04.03.2027 werfen.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 4,44 EUR je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.net
|Datum
|Rating
|Analyst
|23.09.2025
|Beiersdorf Hold
|Jefferies & Company Inc.
|23.09.2025
|Beiersdorf Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.09.2025
|Beiersdorf Sell
|UBS AG
|22.09.2025
|Beiersdorf Hold
|Deutsche Bank AG
|19.09.2025
|Beiersdorf Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
