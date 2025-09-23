Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf verzeichnet am Mittwochnachmittag Verluste
Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Beiersdorf. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,1 Prozent auf 88,56 EUR.
Das Papier von Beiersdorf gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 15:52 Uhr ging es um 1,1 Prozent auf 88,56 EUR abwärts. Die Abwärtsbewegung der Beiersdorf-Aktie ging bis auf 88,30 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 89,42 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 182.354 Beiersdorf-Aktien.
Am 05.03.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 137,70 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Beiersdorf-Aktie liegt somit 35,69 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Kursverluste drückten das Papier am 24.09.2025 auf bis zu 88,30 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Beiersdorf-Aktie 0,29 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,01 EUR, nach 1,000 EUR im Jahr 2024. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 123,50 EUR.
Am 17.02.2016 hat Beiersdorf die Kennzahlen zum am 31.12.2015 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 0,67 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Beiersdorf 0,67 EUR je Aktie verdient. Mit einem Umsatz von 1,65 Mrd. EUR, gegenüber 1,65 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,00 Prozent präsentiert.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte Beiersdorf am 26.02.2026 vorlegen. Einen Blick in die Q4 2026-Bilanz können Beiersdorf-Anleger Experten zufolge am 04.03.2027 werfen.
Den erwarteten Gewinn je Beiersdorf-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 4,44 EUR fest.
|Datum
|Rating
|Analyst
|23.09.2025
|Beiersdorf Hold
|Jefferies & Company Inc.
|23.09.2025
|Beiersdorf Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.09.2025
|Beiersdorf Sell
|UBS AG
|22.09.2025
|Beiersdorf Hold
|Deutsche Bank AG
|19.09.2025
|Beiersdorf Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|23.09.2025
|Beiersdorf Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.09.2025
|Beiersdorf Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.09.2025
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|29.08.2025
|Beiersdorf Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.08.2025
|Beiersdorf Buy
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|23.09.2025
|Beiersdorf Hold
|Jefferies & Company Inc.
|22.09.2025
|Beiersdorf Hold
|Deutsche Bank AG
|17.09.2025
|Beiersdorf Sector Perform
|RBC Capital Markets
|16.09.2025
|Beiersdorf Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.2025
|Beiersdorf Hold
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|23.09.2025
|Beiersdorf Sell
|UBS AG
|07.08.2025
|Beiersdorf Sell
|UBS AG
|06.08.2025
|Beiersdorf Sell
|UBS AG
|06.08.2025
|Beiersdorf Sell
|Deutsche Bank AG
|06.08.2025
|Beiersdorf Sell
|UBS AG
