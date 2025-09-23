DAX23.673 +0,3%ESt505.470 ±-0,0%Top 10 Crypto15,70 +3,0%Dow46.353 +0,1%Nas22.581 ±0,0%Bitcoin96.435 +1,7%Euro1,1740 -0,6%Öl68,64 +1,3%Gold3.759 -0,1%
Aktienkurs aktuell

Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf verzeichnet am Mittwochnachmittag Verluste

24.09.25 16:09 Uhr
Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf verzeichnet am Mittwochnachmittag Verluste

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Beiersdorf. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,1 Prozent auf 88,56 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Beiersdorf AG
88,58 EUR -1,42 EUR -1,58%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von Beiersdorf gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 15:52 Uhr ging es um 1,1 Prozent auf 88,56 EUR abwärts. Die Abwärtsbewegung der Beiersdorf-Aktie ging bis auf 88,30 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 89,42 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 182.354 Beiersdorf-Aktien.

Am 05.03.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 137,70 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Beiersdorf-Aktie liegt somit 35,69 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Kursverluste drückten das Papier am 24.09.2025 auf bis zu 88,30 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Beiersdorf-Aktie 0,29 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,01 EUR, nach 1,000 EUR im Jahr 2024. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 123,50 EUR.

Am 17.02.2016 hat Beiersdorf die Kennzahlen zum am 31.12.2015 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 0,67 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Beiersdorf 0,67 EUR je Aktie verdient. Mit einem Umsatz von 1,65 Mrd. EUR, gegenüber 1,65 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,00 Prozent präsentiert.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte Beiersdorf am 26.02.2026 vorlegen. Einen Blick in die Q4 2026-Bilanz können Beiersdorf-Anleger Experten zufolge am 04.03.2027 werfen.

Den erwarteten Gewinn je Beiersdorf-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 4,44 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Beiersdorf-Aktie

Beiersdorf-Aktie stabil: Tesa bekommt zum 1. Oktober neuen Chef

Beiersdorf-Aktie erhält von JP Morgan Chase & Co. Bewertung: Overweight

Aktienempfehlung Beiersdorf-Aktie: Deutsche Bank AG bewertet Anteilsschein in neuer Analyse

Nachrichten zu Beiersdorf AG

DatumMeistgelesen
Analysen zu Beiersdorf AG

DatumRatingAnalyst
23.09.2025Beiersdorf HoldJefferies & Company Inc.
23.09.2025Beiersdorf OverweightJP Morgan Chase & Co.
23.09.2025Beiersdorf SellUBS AG
22.09.2025Beiersdorf HoldDeutsche Bank AG
19.09.2025Beiersdorf OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
23.09.2025Beiersdorf OverweightJP Morgan Chase & Co.
19.09.2025Beiersdorf OverweightJP Morgan Chase & Co.
10.09.2025Beiersdorf OutperformBernstein Research
29.08.2025Beiersdorf OverweightJP Morgan Chase & Co.
15.08.2025Beiersdorf BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
23.09.2025Beiersdorf HoldJefferies & Company Inc.
22.09.2025Beiersdorf HoldDeutsche Bank AG
17.09.2025Beiersdorf Sector PerformRBC Capital Markets
16.09.2025Beiersdorf HoldJefferies & Company Inc.
07.08.2025Beiersdorf HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
23.09.2025Beiersdorf SellUBS AG
07.08.2025Beiersdorf SellUBS AG
06.08.2025Beiersdorf SellUBS AG
06.08.2025Beiersdorf SellDeutsche Bank AG
06.08.2025Beiersdorf SellUBS AG

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Beiersdorf AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen