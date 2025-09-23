Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf wird am Donnerstagvormittag ausgebremst

Kurs der Beiersdorf

Die Aktie von Beiersdorf gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Beiersdorf-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 88,18 EUR ab.

Die Beiersdorf-Aktie wies um 09:07 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 88,18 EUR abwärts. Die Beiersdorf-Aktie gab in der Spitze bis auf 88,10 EUR nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 88,16 EUR. Bisher wurden heute 9.061 Beiersdorf-Aktien gehandelt.

Am 05.03.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 137,70 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 56,16 Prozent. Der Anteilsschein verbuchte am 25.09.2025 Kursverluste bis auf 88,10 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Beiersdorf-Aktie damit 0,09 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Beiersdorf-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 1,000 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,01 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel der Beiersdorf-Aktie wird bei 123,50 EUR angegeben.

Am 17.02.2016 legte Beiersdorf die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2015 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,67 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,67 EUR je Aktie vermeldet. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1,65 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 1,65 Mrd. EUR.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 26.02.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Q4 2026-Finanzergebnisse könnte Beiersdorf möglicherweise am 04.03.2027 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 4,44 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

