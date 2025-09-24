DAX23.561 -0,5%ESt505.450 -0,3%Top 10 Crypto15,45 -1,1%Dow46.026 -0,2%Nas22.354 -0,6%Bitcoin95.479 -1,1%Euro1,1671 -0,6%Öl68,60 -0,7%Gold3.730 -0,2%
Profil
Aktie im Fokus

Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf am Donnerstagnachmittag mit roter Tendenz

25.09.25 16:11 Uhr
Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf am Donnerstagnachmittag mit roter Tendenz

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Beiersdorf. Die Beiersdorf-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,1 Prozent auf 88,26 EUR ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Beiersdorf AG
87,86 EUR -0,34 EUR -0,39%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Beiersdorf-Aktie wies um 15:52 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 88,26 EUR abwärts. Der Kurs der Beiersdorf-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 88,10 EUR nach. Bei 88,16 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 94.972 Beiersdorf-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (137,70 EUR) erklomm das Papier am 05.03.2025. Mit einem Zuwachs von 56,02 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 25.09.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 88,10 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Beiersdorf-Aktie ist somit 0,18 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,01 EUR. Im Vorjahr hatte Beiersdorf 1,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 123,50 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2015 abgelaufenen Quartal legte Beiersdorf am 17.02.2016 vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,67 EUR, nach 0,67 EUR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,65 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,65 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 26.02.2026 erfolgen. Die Veröffentlichung der Beiersdorf-Ergebnisse für Q4 2026 erwarten Experten am 04.03.2027.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 4,44 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Beiersdorf-Aktie

Bildquellen: Beiersdorf AG

