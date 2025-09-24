Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf tendiert am Mittag fester

Beiersdorf im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagmittag der Anteilsschein von Beiersdorf. Zuletzt ging es für das Beiersdorf-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 87,54 EUR.

Die Beiersdorf-Aktie konnte um 11:49 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 87,54 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Beiersdorf-Aktie bei 87,76 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 87,76 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 114.067 Beiersdorf-Aktien.

Bei 137,70 EUR markierte der Titel am 05.03.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gewinne von 57,30 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 26.09.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 87,02 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Beiersdorf-Aktie liegt somit 0,60 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,01 EUR. Im Vorjahr erhielten Beiersdorf-Aktionäre 1,000 EUR je Wertpapier. Analysten bewerten die Beiersdorf-Aktie im Durchschnitt mit 123,50 EUR.

Die Zahlen des am 31.12.2015 abgelaufenen Quartals präsentierte Beiersdorf am 17.02.2016. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,67 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Beiersdorf 0,67 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im abgelaufenen Quartal hat Beiersdorf 1,65 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 1,65 Mrd. EUR umgesetzt worden.

Voraussichtlich am 26.02.2026 dürfte Beiersdorf Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren. Die Veröffentlichung der Beiersdorf-Ergebnisse für Q4 2026 erwarten Experten am 04.03.2027.

Experten taxieren den Beiersdorf-Gewinn für das Jahr 2025 auf 4,44 EUR je Aktie.

