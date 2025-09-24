Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf am Nachmittag gesucht

So entwickelt sich Beiersdorf

Die Aktie von Beiersdorf zählt am Freitagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Beiersdorf nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,9 Prozent auf 88,08 EUR.

Die Beiersdorf-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 15:52 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,9 Prozent auf 88,08 EUR. Die Beiersdorf-Aktie legte bis auf 88,08 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 87,76 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 158.331 Beiersdorf-Aktien.

Am 05.03.2025 markierte das Papier bei 137,70 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Beiersdorf-Aktie damit 36,03 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 26.09.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 87,02 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Beiersdorf-Aktie 1,22 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem Beiersdorf seine Aktionäre 2024 mit 1,000 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,01 EUR je Aktie ausschütten. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 123,50 EUR.

Beiersdorf ließ sich am 17.02.2016 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2015 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,67 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,67 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,00 Prozent auf 1,65 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 1,65 Mrd. EUR gelegen.

Am 26.02.2026 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Einen Blick in die Q4 2026-Bilanz können Beiersdorf-Anleger Experten zufolge am 04.03.2027 werfen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 4,44 EUR je Aktie in den Beiersdorf-Büchern.

