Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf am Freitagmittag leichter

Blick auf Beiersdorf-Kurs

Die Aktie von Beiersdorf gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,9 Prozent auf 90,64 EUR.

Die Beiersdorf-Aktie gab im XETRA-Handel um 11:48 Uhr um 0,9 Prozent auf 90,64 EUR nach. Bei 90,44 EUR markierte die Beiersdorf-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 91,08 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 51.504 Beiersdorf-Aktien.

Am 05.03.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 137,70 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Beiersdorf-Aktie 51,92 Prozent zulegen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 90,44 EUR am 18.09.2025. Der derzeitige Kurs der Beiersdorf-Aktie liegt somit 0,22 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,02 EUR, nach 1,000 EUR im Jahr 2024. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Beiersdorf-Aktie bei 125,50 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Beiersdorf am 17.02.2016. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,67 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,67 EUR je Aktie in den Büchern standen. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,00 Prozent auf 1,65 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte Beiersdorf 1,65 Mrd. EUR umgesetzt.

Beiersdorf dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 26.02.2026 präsentieren. Die Vorlage der Q4 2026-Ergebnisse wird von Experten am 04.03.2027 erwartet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 4,45 EUR je Beiersdorf-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Beiersdorf-Aktie

Beiersdorf-Aktie nach Talfahrt stabil - Aktionär trennt sich von Aktien

Beiersdorf-Analyse: RBC Capital Markets verleiht Beiersdorf-Aktie Sector Perform in jüngster Analyse

Beiersdorf-Aktie fällt auf Dreijahrestief - Jefferies streicht Kaufvotum