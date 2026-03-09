Papier unter der Lupe

Das Volkswagen (VW) vz-Papier wurde einer genauen Prüfung durch Bernstein Research-Analyst Stephen Reitman unterzogen.

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Volkswagen nach Zahlen auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 108 Euro belassen. Stephen Reitman hob in seiner am Dienstag vorliegenden ersten Reaktion hervor, dass die positive Überraschung beim Barmittelzufluss im vergangenen Jahr qualitativ guten Faktoren wie dem Rückgang von Lagerbeständen, Investitionen sowie Forschungs- und Entwicklungsausgaben geschuldet sei. Enttäuscht hätten dagegen das operative Ergebnis (Ebit) sowie der Ausblick auf 2026.

Aktien Check: Ein detaillierter Blick auf die Performance der Volkswagen (VW) vz-Aktie zur Zeit der Analyse

Das Papier von Volkswagen (VW) vz legte um 10:48 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 3,7 Prozent auf 91,06 EUR. Daher zeigt die Aktie noch ein Aufwärtspotenzial von 18,60 Prozent gemessen am festgelegten Kursziel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 442.142 Volkswagen (VW) vz-Aktien umgesetzt. Seit Anfang des Jahres 2026 fiel die Aktie um 12,1 Prozent. Voraussichtlich am 10.03.2026 wird Volkswagen (VW) vz Anlegern einen Einblick in die Quartalsbilanz von Q4 2025 gewähren.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.03.2026 / 08:07 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.03.2026 / 08:07 / UTC



