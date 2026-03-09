DAX23.929 +2,2%Est505.826 +2,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,2000 +3,4%Nas22.696 +1,4%Bitcoin60.889 +3,3%Euro1,1643 +0,1%Öl91,54 +2,0%Gold5.181 +0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Lufthansa 823212 Nu A3C82G Vertiv A2PZ5A MARA A2QQBE BB Biotech A0NFN3 Rheinmetall 703000 Befesa A2H5Z1 Atlassian A3DUN5 Applied Digital A3DHHB Adyen B.V. Parts Sociales A2JNF4 Synopsys 883703 Lumentum A14WK0 HealWELL AI A A3EWDE MasterCard A0F602 BAWAG A2DYJN
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Sinkende Ölpreise: DAX legt kräftig zu -- Erholung an Asiens Börsen -- Trump: Iran-Krieg "so gut wie beendet" -- VW mit Gewinneinbruch 2025 -- HPE, CATL, Rheinmetall, EVOTEC, Nordex im Fokus
Top News
Bernstein Research veröffentlicht Bewertung: Volkswagen (VW) vz-Aktie mit Market-Perform Bernstein Research veröffentlicht Bewertung: Volkswagen (VW) vz-Aktie mit Market-Perform
RBC Capital Markets bescheinigt Outperform für Volkswagen (VW) vz-Aktie RBC Capital Markets bescheinigt Outperform für Volkswagen (VW) vz-Aktie
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Papier unter der Lupe

Bernstein Research veröffentlicht Bewertung: Volkswagen (VW) vz-Aktie mit Market-Perform

10.03.26 11:04 Uhr
Bernstein Research mit wegweisender Analyse: So beurteilen die Experten die Volkswagen (VW) vz-Aktie | finanzen.net

Das Volkswagen (VW) vz-Papier wurde einer genauen Prüfung durch Bernstein Research-Analyst Stephen Reitman unterzogen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Volkswagen (VW) AG Vz.
90,56 EUR 1,74 EUR 1,96%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Volkswagen nach Zahlen auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 108 Euro belassen. Stephen Reitman hob in seiner am Dienstag vorliegenden ersten Reaktion hervor, dass die positive Überraschung beim Barmittelzufluss im vergangenen Jahr qualitativ guten Faktoren wie dem Rückgang von Lagerbeständen, Investitionen sowie Forschungs- und Entwicklungsausgaben geschuldet sei. Enttäuscht hätten dagegen das operative Ergebnis (Ebit) sowie der Ausblick auf 2026.

Aktien Check: Ein detaillierter Blick auf die Performance der Volkswagen (VW) vz-Aktie zur Zeit der Analyse

Das Papier von Volkswagen (VW) vz legte um 10:48 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 3,7 Prozent auf 91,06 EUR. Daher zeigt die Aktie noch ein Aufwärtspotenzial von 18,60 Prozent gemessen am festgelegten Kursziel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 442.142 Volkswagen (VW) vz-Aktien umgesetzt. Seit Anfang des Jahres 2026 fiel die Aktie um 12,1 Prozent. Voraussichtlich am 10.03.2026 wird Volkswagen (VW) vz Anlegern einen Einblick in die Quartalsbilanz von Q4 2025 gewähren.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.03.2026 / 08:07 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.03.2026 / 08:07 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Ausgewählte Hebelprodukte auf Volkswagen (VW) vz.

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Volkswagen (VW) vz.

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Steve Mann / Shutterstock.com

Nachrichten zu Volkswagen (VW) AG Vz.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Volkswagen (VW) AG Vz.

DatumRatingAnalyst
11:01Volkswagen (VW) vz Market-PerformBernstein Research
11:01Volkswagen (VW) vz OutperformRBC Capital Markets
10:06Volkswagen (VW) vz NeutralGoldman Sachs Group Inc.
09:41Volkswagen (VW) vz BuyJefferies & Company Inc.
09:26Volkswagen (VW) vz NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
11:01Volkswagen (VW) vz OutperformRBC Capital Markets
09:41Volkswagen (VW) vz BuyJefferies & Company Inc.
03.02.2026Volkswagen (VW) vz BuyDeutsche Bank AG
22.01.2026Volkswagen (VW) vz BuyDeutsche Bank AG
22.01.2026Volkswagen (VW) vz OverweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
11:01Volkswagen (VW) vz Market-PerformBernstein Research
10:06Volkswagen (VW) vz NeutralGoldman Sachs Group Inc.
09:26Volkswagen (VW) vz NeutralJP Morgan Chase & Co.
25.02.2026Volkswagen (VW) vz NeutralGoldman Sachs Group Inc.
22.01.2026Volkswagen (VW) vz NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
11.03.2025Volkswagen (VW) vz SellUBS AG
21.01.2025Volkswagen (VW) vz SellUBS AG
13.01.2025Volkswagen (VW) vz SellUBS AG
23.12.2024Volkswagen (VW) vz SellUBS AG
03.12.2024Volkswagen (VW) vz SellUBS AG

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Volkswagen (VW) AG Vz. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen