Broadcom-Aktie sinkt: EU-Wettbewerbshüter prüfen Beschwerde der Cloud-Lobby
Die Wettbewerbsbehörde der EU-Kommission prüft einem Sprecher zufolge die Beschwerde der Cloud-Lobbygruppe CISPE gegen das US-Technologieunternehmen Broadcom wegen der Lizenzierung von VMware.
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"Wir haben eine Beschwerde erhalten, in der behauptet wird, dass Broadcoms Lizenzierung von VMware-Produkten an Cloud-Dienstleister gegen die EU-Kartellvorschriften verstößt", sagte der Sprecher der EU-Kommission. Er fügte hinzu, dass diese im Einklang mit den Verfahren der Aufsichtsbehörde geprüft werde.
Die Gruppe - zu deren assoziierten Mitgliedern Amazon Web Services und Microsoft zählen - hat sich bei der EU über die VMware-Lizenzierung von Broadcom beschwert. Broadcom habe im Januar die Beendigung seines VMware-Cloud-Service-Provider-Programms in Europa signalisiert. Die Maßnahmen des Unternehmens würden viele europäische Cloud-Anbieter zwingen, den Markt zu verlassen.
In einer Reaktion am Donnerstag ließ Broadcom mitteilen: "Broadcom widerspricht entschieden den Anschuldigungen von CISPE, einer von Hyperscalern finanzierten Organisation, die die Realitäten des Marktes falsch darstellen." Der Konzern sei "weiterhin bestrebt, erheblich in unsere europäischen VMware-Cloud-Service-Provider-Partner zu investieren". Damit helfen wir ihnen, Alternativen zu den Hyperscalern anzubieten und die sich wandelnden Bedürfnisse europäischer Unternehmen und Organisationen zu erfüllen."
Im vorbörslichen NASDAQ-Handel zeigt sich die Broadcom-Aktie zeitweise 0,82 Prozent tiefer bei 317,21 US-Dollar.
Von Edith Hancock
DOW JONES
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