Beyond Meat Aktie News: Bären lasten am Nachmittag auf Beyond Meat

27.10.25 16:08 Uhr
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Beyond Meat. Das Papier von Beyond Meat gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 8,0 Prozent auf 2,01 USD abwärts.

Beyond Meat
1,78 EUR -0,03 EUR -1,46%
Die Beyond Meat-Aktie musste um 15:52 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 8,0 Prozent auf 2,01 USD abwärts. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Beyond Meat-Aktie bisher bei 1,88 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 2,00 USD. Der Tagesumsatz der Beyond Meat-Aktie belief sich zuletzt auf 18.401.676 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 23.10.2025 bei 7,69 USD. Das 52-Wochen-Hoch liegt 282,59 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Beyond Meat-Aktie. Am 17.10.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 0,50 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 75,12 Prozent könnte die Beyond Meat-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Beyond Meat am 06.08.2025 vor. Beyond Meat vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,38 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,53 USD je Aktie erwirtschaftet. Im abgelaufenen Quartal hat Beyond Meat 74,96 Mio. USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 19,56 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 93,19 Mio. USD umgesetzt worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 04.11.2025 erfolgen. Schätzungsweise am 11.11.2026 dürfte Beyond Meat die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Verlust 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -1,629 USD je Beyond Meat-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Pavel Kapysh / Shutterstock.com

Analysen zu Beyond Meat

DatumRatingAnalyst
10.11.2022Beyond Meat UnderperformCredit Suisse Group
10.11.2022Beyond Meat Equal WeightBarclays Capital
10.11.2022Beyond Meat NeutralUBS AG
10.11.2020Beyond Meat UnderperformBernstein Research
10.11.2020Beyond Meat SellGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
28.02.2020Beyond Meat buyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
29.10.2019Beyond Meat overweightBarclays Capital
29.10.2019Beyond Meat overweightJP Morgan Chase & Co.
19.09.2019Beyond Meat overweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
10.11.2022Beyond Meat Equal WeightBarclays Capital
10.11.2022Beyond Meat NeutralUBS AG
28.01.2020Beyond Meat NeutralJP Morgan Chase & Co.
29.10.2019Beyond Meat NeutralGoldman Sachs Group Inc.
29.10.2019Beyond Meat market-performBernstein Research
DatumRatingAnalyst
10.11.2022Beyond Meat UnderperformCredit Suisse Group
10.11.2020Beyond Meat UnderperformBernstein Research
10.11.2020Beyond Meat SellGoldman Sachs Group Inc.
18.09.2020Beyond Meat UnderweightJP Morgan Chase & Co.
06.05.2020Beyond Meat SellUBS AG

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Beyond Meat nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
