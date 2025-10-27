Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat am Montagabend im Sinkflug

Notierung im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von Beyond Meat. Die Beyond Meat-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 13,3 Prozent auf 1,90 USD abwärts.

Die Aktionäre schickten das Papier von Beyond Meat nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie um 20:08 Uhr 13,3 Prozent auf 1,90 USD. In der Spitze fiel die Beyond Meat-Aktie bis auf 1,88 USD. Bei 2,00 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 27.244.559 Beyond Meat-Aktien.

Am 23.10.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 7,69 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 305,80 Prozent. Am 17.10.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 0,50 USD ab. Abschläge von 73,61 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Am 06.08.2025 äußerte sich Beyond Meat zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Beyond Meat vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,38 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,53 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Beyond Meat in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 19,56 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 74,96 Mio. USD im Vergleich zu 93,19 Mio. USD im Vorjahresquartal.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 04.11.2025 veröffentlicht. Beyond Meat dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 11.11.2026 präsentieren.

Experten prognostizieren für das Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -1,629 USD je Beyond Meat-Aktie.

