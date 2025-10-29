Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat knickt am Nachmittag ein

Notierung im Fokus

Die Aktie von Beyond Meat gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Der Beyond Meat-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 5,6 Prozent auf 1,87 USD.

Um 15:53 Uhr rutschte die Beyond Meat-Aktie in der NASDAQ-Sitzung um 5,6 Prozent auf 1,87 USD ab. Die Abwärtsbewegung der Beyond Meat-Aktie ging bis auf 1,85 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 2,08 USD. Zuletzt wechselten 9.629.914 Beyond Meat-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 23.10.2025 bei 7,69 USD. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Beyond Meat-Aktie mit einem Kursplus von 312,33 Prozent wieder erreichen. Am 17.10.2025 gab der Anteilsschein bis auf 0,50 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Beyond Meat-Aktie ist somit 73,18 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Am 06.08.2025 hat Beyond Meat die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,38 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,53 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 19,56 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 93,19 Mio. USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 74,96 Mio. USD.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 04.11.2025 veröffentlicht. Am 11.11.2026 wird Beyond Meat schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

In der Beyond Meat-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 -1,634 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

