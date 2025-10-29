Beyond Meat Aktie News: Investoren fliehen am Mittwochabend aus Beyond Meat

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von Beyond Meat. Die Beyond Meat-Aktie notierte im NASDAQ-Handel zuletzt mit Abschlägen von 7,1 Prozent bei 1,84 USD.

Die Aktie verlor um 20:08 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 7,1 Prozent auf 1,84 USD. Das Tagestief markierte die Beyond Meat-Aktie bei 1,77 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 2,08 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 19.743.030 Beyond Meat-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 23.10.2025 bei 7,69 USD. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Beyond Meat-Aktie mit einem Kursplus von 319,07 Prozent wieder erreichen. Am 17.10.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 0,50 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Beyond Meat-Aktie 266,93 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Beyond Meat am 06.08.2025. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,38 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,53 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beyond Meat hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 74,96 Mio. USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 19,56 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 93,19 Mio. USD erwirtschaftet worden waren.

Voraussichtlich am 04.11.2025 dürfte Beyond Meat Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte Beyond Meat möglicherweise am 11.11.2026 präsentieren.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2025 ein EPS von --1,634 USD je Beyond Meat-Aktie.

Redaktion finanzen.net

