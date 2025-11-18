BIGG Digital Assets Aktie News: BIGG Digital Assets am Mittag mit Abschlägen

So bewegt sich BIGG Digital Assets

Die Aktie von BIGG Digital Assets gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die BIGG Digital Assets-Aktie gab im BMN-Handel zuletzt um 2,7 Prozent auf 0,046 EUR nach.

Das Papier von BIGG Digital Assets gab in der BMN-Sitzung ab. Um 11:43 Uhr ging es um 2,7 Prozent auf 0,046 EUR abwärts. Den tiefsten Stand des Tages markierte die BIGG Digital Assets-Aktie bisher bei 0,046 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 0,046 EUR. Zuletzt wurden via BMN 16.098 BIGG Digital Assets-Aktien umgesetzt.

Am 05.12.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 0,179 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 285,345 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 0,045 EUR fiel das Papier am 17.11.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 2,371 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

BIGG Digital Assets ließ sich am 28.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von 0,00 CAD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,01 CAD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 10,83 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 2,40 Mio. CAD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 2,66 Mio. CAD ausgewiesen.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2025 ein Verlust in Höhe von -0,020 CAD je BIGG Digital Assets-Aktie in den Büchern stehen.

Redaktion finanzen.net