Bilfinger SE Aktie News: Bilfinger SE gewinnt am Donnerstagvormittag an Fahrt

13.11.25 09:22 Uhr
Bilfinger SE Aktie News: Bilfinger SE gewinnt am Donnerstagvormittag an Fahrt

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagvormittag der Anteilsschein von Bilfinger SE. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 2,4 Prozent auf 93,05 EUR zu.

Bilfinger SE
99,40 EUR
Die Bilfinger SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:07 Uhr verteuerte sich das Papier um 2,4 Prozent auf 93,05 EUR. Die Bilfinger SE-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 93,05 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 92,45 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 3.978 Bilfinger SE-Aktien umgesetzt.

Am 09.10.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 104,40 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 12,20 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 42,55 EUR am 28.11.2024. Mit Abgaben von 54,27 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,70 EUR, nach 2,40 EUR im Jahr 2024. Experten gaben als mittleres Kursziel 98,50 EUR an.

Bilfinger SE ließ sich am 14.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 1,28 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,29 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Bilfinger SE 1,35 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 3,74 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,30 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 5,28 EUR je Bilfinger SE-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Bilfinger SE-Aktie

DatumRatingAnalyst
10:26Bilfinger SE BuyDeutsche Bank AG
22.10.2025Bilfinger SE BuyDeutsche Bank AG
18.08.2025Bilfinger SE NeutralUBS AG
15.08.2025Bilfinger SE BuyDeutsche Bank AG
14.08.2025Bilfinger SE NeutralUBS AG
