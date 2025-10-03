DAX24.348 -0,3%Est505.645 ±-0,0%MSCI World4.348 +0,5%Top 10 Crypto16,59 +0,8%Nas22.868 +0,1%Bitcoin102.453 -0,4%Euro1,1739 +0,2%Öl64,70 +0,6%Gold3.877 +0,5%
Blick auf BioNTech (ADRs)-Kurs

BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) am Nachmittag mit kaum veränderter Tendenz

03.10.25 16:10 Uhr
BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) am Nachmittag mit kaum veränderter Tendenz

Die Aktie von BioNTech (ADRs) zeigt sich am Freitagnachmittag ohne große Bewegung. Die BioNTech (ADRs)-Aktie zeigte sich zuletzt im NASDAQ-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 104,46 USD an der Tafel.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BioNTech (ADRs)
89,65 EUR 2,20 EUR 2,52%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Mit einem Kurs von 104,46 USD zeigte sich die BioNTech (ADRs)-Aktie im NASDAQ-Handel um 15:51 Uhr kaum verändert. Zwischenzeitlich stieg die BioNTech (ADRs)-Aktie sogar auf 105,00 USD. Die BioNTech (ADRs)-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 104,36 USD ab. Zur Startglocke stand der Titel bei 104,55 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 14.911 BioNTech (ADRs)-Aktien umgesetzt.

Bei 129,27 USD markierte der Titel am 08.01.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die BioNTech (ADRs)-Aktie mit einem Kursplus von 23,75 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 08.04.2025 bei 81,84 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die BioNTech (ADRs)-Aktie derzeit noch 21,65 Prozent Luft nach unten.

Für BioNTech (ADRs)-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 EUR ausgeschüttet werden. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 135,33 USD.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte BioNTech (ADRs) am 04.08.2025. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -1,81 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -3,62 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 113,52 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 295,83 Mio. USD, während im Vorjahreszeitraum 138,55 Mio. USD ausgewiesen worden waren.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von BioNTech (ADRs) wird am 03.11.2025 gerechnet. Am 09.11.2026 wird BioNTech (ADRs) schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2025 ein Verlust in Höhe von -4,847 EUR je BioNTech (ADRs)-Aktie in den Büchern stehen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BioNTech (ADRs)-Aktie

Bildquellen: Pavlo Gonchar/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Nachrichten zu BioNTech (ADRs)

Analysen zu BioNTech (ADRs)

DatumRatingAnalyst
22.08.2025BioNTech (ADRs) NeutralUBS AG
05.08.2025BioNTech (ADRs) BuyDeutsche Bank AG
05.08.2025BioNTech (ADRs) NeutralUBS AG
05.08.2025BioNTech (ADRs) BuyJefferies & Company Inc.
13.06.2025BioNTech (ADRs) BuyDeutsche Bank AG
