BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) am Freitagnachmittag mit stabiler Tendenz

Die Aktie von BioNTech (ADRs) hat am Freitagnachmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Im NASDAQ-Handel kam die BioNTech (ADRs)-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 111,33 USD.

Anleger zeigten sich um 15:49 Uhr bei der BioNTech (ADRs)-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im NASDAQ-Handel nahezu unverändert bei 111,33 USD. Den Tageshöchststand markierte die BioNTech (ADRs)-Aktie bei 112,45 USD. Im Tief verlor die BioNTech (ADRs)-Aktie bis auf 111,33 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 112,00 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 17.506 BioNTech (ADRs)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 18.09.2024 erreichte der Anteilsschein mit 131,24 USD ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der BioNTech (ADRs)-Aktie liegt somit 15,17 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 09.08.2024 bei 78,57 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 29,43 Prozent könnte die BioNTech (ADRs)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an BioNTech (ADRs)-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 EUR. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 135,33 USD.

BioNTech (ADRs) veröffentlichte am 04.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. BioNTech (ADRs) vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -1,81 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -3,62 USD je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 113,52 Prozent auf 295,83 Mio. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 138,55 Mio. USD erwirtschaftet worden.

BioNTech (ADRs) wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 03.11.2025 vorlegen. Mit der Präsentation der Q2 2026-Finanzergebnisse von BioNTech (ADRs) rechnen Experten am 10.08.2026.

Laut Analysten dürfte BioNTech (ADRs) im Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -4,983 EUR einfahren.

