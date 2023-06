BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) zeigt sich am Vormittag freundlich

Die BioNTech (ADRs)-Aktie notierte im BMN-Handel um 09:21 Uhr in Grün und gewann 0,3 Prozent auf 101,50 EUR. Die BioNTech (ADRs)-Aktie legte bis auf 101,70 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 101,50 EUR. Zuletzt wechselten via BMN 5.147 BioNTech (ADRs)-Aktien den Besitzer.

Am 09.08.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 186,25 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 83,50 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 11.05.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 91,66 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die BioNTech (ADRs)-Aktie derzeit noch 9,69 Prozent Luft nach unten.

Das durchschnittliche Kursziel der BioNTech (ADRs)-Aktie wird bei 144,29 USD angegeben.

BioNTech (ADRs) ließ sich am 08.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 2,05 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte BioNTech (ADRs) 14,24 EUR je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite hat BioNTech (ADRs) im vergangenen Quartal 1.277,00 EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 79,97 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte BioNTech (ADRs) 6.374,60 EUR umsetzen können.

Am 07.08.2023 werden die Q2 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Am 05.08.2024 wird BioNTech (ADRs) schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2024 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass BioNTech (ADRs) im Jahr 2023 5,09 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

