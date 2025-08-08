DAX24.074 -0,4%ESt505.335 -0,2%Top 10 Crypto16,64 +2,4%Dow44.093 -0,2%Nas21.483 +0,2%Bitcoin103.251 +0,8%Euro1,1599 -0,4%Öl66,53 +0,3%Gold3.350 -1,4%
BioNTech (ADRs) im Blick

BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) am Montagnachmittag nahezu unverändert

11.08.25 16:09 Uhr
BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) am Montagnachmittag nahezu unverändert

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Montagnachmittag die Aktie von BioNTech (ADRs). Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der BioNTech (ADRs)-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via NASDAQ bei 111,55 USD.

Anleger zeigten sich um 15:48 Uhr bei der BioNTech (ADRs)-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im NASDAQ-Handel nahezu unverändert bei 111,55 USD. Die BioNTech (ADRs)-Aktie legte bis auf 111,89 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zwischenzeitlich weitete die BioNTech (ADRs)-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 111,30 USD aus. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 111,76 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 9.709 BioNTech (ADRs)-Aktien umgesetzt.

Bei 131,24 USD markierte der Titel am 18.09.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die BioNTech (ADRs)-Aktie somit 15,00 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 10.08.2024 (79,15 USD). Mit einem Abschlag von mindestens 29,05 Prozent könnte die BioNTech (ADRs)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 EUR. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 135,33 USD.

Am 04.08.2025 legte BioNTech (ADRs) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Das EPS lag bei -1,81 USD. Ein Jahr zuvor waren -3,62 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 295,83 Mio. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 138,55 Mio. USD umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 03.11.2025 erwartet. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von BioNTech (ADRs) rechnen Experten am 09.11.2026.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass BioNTech (ADRs) 2025 einen Verlust in Höhe von -4,983 EUR ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Pavlo Gonchar/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Analysen zu BioNTech (ADRs)

DatumRatingAnalyst
05.08.2025BioNTech (ADRs) BuyDeutsche Bank AG
05.08.2025BioNTech (ADRs) NeutralUBS AG
05.08.2025BioNTech (ADRs) BuyJefferies & Company Inc.
13.06.2025BioNTech (ADRs) BuyDeutsche Bank AG
03.06.2025BioNTech (ADRs) BuyJefferies & Company Inc.
