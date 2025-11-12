DAX24.381 +1,2%Est505.786 +1,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,60 -0,1%Nas23.302 -0,7%Bitcoin87.857 -1,1%Euro1,1590 ±0,0%Öl62,72 -3,7%Gold4.191 +1,5%
So bewegt sich BioNTech (ADRs)

BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) gewinnt am Nachmittag

12.11.25 16:08 Uhr
BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) gewinnt am Nachmittag

Die Aktie von BioNTech (ADRs) zählt am Mittwochnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt stieg die BioNTech (ADRs)-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 0,1 Prozent auf 108,78 USD.

Werte in diesem Artikel

Aktien
Aktien
BioNTech (ADRs)
98,40 EUR 3,75 EUR 3,96%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die BioNTech (ADRs)-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 15:52 Uhr in Grün und gewann 0,1 Prozent auf 108,78 USD. Bei 109,50 USD markierte die BioNTech (ADRs)-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 108,94 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der BioNTech (ADRs)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 34.747 Stück gehandelt.

Am 08.01.2025 markierte das Papier bei 129,27 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 18,84 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 81,84 USD fiel das Papier am 08.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 24,77 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Zuletzt erhielten BioNTech (ADRs)-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 135,67 USD für die BioNTech (ADRs)-Aktie.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte BioNTech (ADRs) am 03.11.2025 vor. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,14 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,90 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 29,80 Prozent auf 1,77 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,37 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass BioNTech (ADRs) 2025 einen Verlust in Höhe von -3,671 EUR ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Pavlo Gonchar/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Analysen zu BioNTech (ADRs)

DatumRatingAnalyst
08:01BioNTech (ADRs) BuyJefferies & Company Inc.
07.11.2025BioNTech (ADRs) NeutralUBS AG
04.11.2025BioNTech (ADRs) BuyJefferies & Company Inc.
22.08.2025BioNTech (ADRs) NeutralUBS AG
05.08.2025BioNTech (ADRs) BuyDeutsche Bank AG
