BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) schiebt sich am Dienstagabend vor

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagabend der Anteilsschein von BioNTech (ADRs). Zuletzt sprang die BioNTech (ADRs)-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 1,9 Prozent auf 99,77 USD zu.

Um 20:07 Uhr ging es für das BioNTech (ADRs)-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 1,9 Prozent auf 99,77 USD. Der Kurs der BioNTech (ADRs)-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 100,76 USD zu. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 98,09 USD. Der Tagesumsatz der BioNTech (ADRs)-Aktie belief sich zuletzt auf 143.839 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 131,24 USD. Dieser Kurs wurde am 18.09.2024 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 31,54 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 08.04.2025 bei 81,84 USD. Der derzeitige Kurs der BioNTech (ADRs)-Aktie liegt somit 21,91 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 EUR. Im Vorjahr erhielten BioNTech (ADRs)-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 135,33 USD.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte BioNTech (ADRs) am 04.08.2025 vor. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -1,81 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -3,62 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 295,83 Mio. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 113,52 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 138,55 Mio. USD in den Büchern standen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte BioNTech (ADRs) am 03.11.2025 vorlegen. Schätzungsweise am 09.11.2026 dürfte BioNTech (ADRs) die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Verlust 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -4,914 EUR je BioNTech (ADRs)-Aktie belaufen.

