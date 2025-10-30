DAX24.119 ±-0,0%Est505.699 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,79 -3,8%Nas23.581 -1,6%Bitcoin92.488 -2,5%Euro1,1568 -0,3%Öl64,66 -0,4%Gold4.019 +1,9%
Profil
Kursentwicklung im Fokus

BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) am Donnerstagabend auf grünem Terrain

30.10.25 20:23 Uhr
Die Aktie von BioNTech (ADRs) gehört am Donnerstagabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt stieg die BioNTech (ADRs)-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 2,0 Prozent auf 105,42 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BioNTech (ADRs)
90,10 EUR 0,60 EUR 0,67%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 20:08 Uhr ging es für das BioNTech (ADRs)-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 2,0 Prozent auf 105,42 USD. Die BioNTech (ADRs)-Aktie legte bis auf 107,07 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 101,90 USD. Bisher wurden heute 81.262 BioNTech (ADRs)-Aktien gehandelt.

Am 08.01.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 129,27 USD. Das 52-Wochen-Hoch könnte die BioNTech (ADRs)-Aktie mit einem Kursplus von 22,62 Prozent wieder erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 08.04.2025 Kursverluste bis auf 81,84 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der BioNTech (ADRs)-Aktie liegt somit 28,81 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

BioNTech (ADRs)-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 135,33 USD für die BioNTech (ADRs)-Aktie aus.

Am 04.08.2025 lud BioNTech (ADRs) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Der Verlust je Aktie belief sich auf -1,81 USD. Im Vorjahresquartal waren -3,62 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 295,83 Mio. USD – das entspricht einem Zuwachs von 113,52 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 138,55 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem BioNTech (ADRs)-Verlust in Höhe von -4,850 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BioNTech (ADRs)-Aktie

In eigener Sache

Übrigens: BioNTech (ADRs) und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads).

Bildquellen: Pavlo Gonchar/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Analysen zu BioNTech (ADRs)

DatumRatingAnalyst
22.08.2025BioNTech (ADRs) NeutralUBS AG
05.08.2025BioNTech (ADRs) BuyDeutsche Bank AG
05.08.2025BioNTech (ADRs) NeutralUBS AG
05.08.2025BioNTech (ADRs) BuyJefferies & Company Inc.
13.06.2025BioNTech (ADRs) BuyDeutsche Bank AG
