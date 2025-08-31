DAX23.994 +0,4%ESt505.364 +0,2%Top 10 Crypto15,26 +1,0%Dow45.545 -0,2%Nas21.456 -1,2%Bitcoin92.645 +0,1%Euro1,1728 +0,3%Öl68,14 ±0,0%Gold3.470 +0,7%
DAX höher -- Siemens erhält mit Konsortium Mega-Auftrag -- VW muss Millionenstrafe in Brasilien zahlen -- Buffett, TeamViewer, Alibaba, Novo Nordisk, Rheinmetall, STADA, Bayer, Orsted im Fokus
Orsted-Aktie zieht an: Equinor beteiligt sich an Kapitalmaßnahme
Tesla-Aktie als Risiko für den Gesamtmarkt? Fondsmanager schlägt Alarm
BMW Aktie News: BMW am Mittag in Grün

01.09.25 12:05 Uhr
BMW Aktie News: BMW am Mittag in Grün

Die Aktie von BMW gehört am Montagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt ging es für das BMW-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,7 Prozent auf 90,10 EUR.

BMW AG
90,12 EUR 0,82 EUR 0,92%
Um 11:48 Uhr konnte die Aktie von BMW zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,7 Prozent auf 90,10 EUR. Bei 90,52 EUR erreichte die BMW-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 89,90 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 81.846 BMW-Aktien den Besitzer.

Am 22.08.2025 markierte das Papier bei 91,72 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die BMW-Aktie derzeit noch 1,80 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 09.04.2025 bei 62,96 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 30,12 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gehen davon aus, dass BMW-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 4,02 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete BMW 4,30 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 90,50 EUR.

Am 31.07.2025 hat BMW die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,85 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte BMW ein EPS von 4,15 EUR je Aktie vermeldet. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 8,17 Prozent auf 33,93 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 36,94 Mrd. EUR gelegen.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 05.11.2025 erwartet. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von BMW rechnen Experten am 11.11.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je BMW-Aktie in Höhe von 10,87 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Gyuszkofoto / Shutterstock.com

Analysen zu BMW AG

DatumRatingAnalyst
22.08.2025BMW Sector PerformRBC Capital Markets
07.08.2025BMW KaufenDZ BANK
05.08.2025BMW BuyDeutsche Bank AG
04.08.2025BMW OutperformBernstein Research
01.08.2025BMW BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
07.08.2025BMW KaufenDZ BANK
05.08.2025BMW BuyDeutsche Bank AG
04.08.2025BMW OutperformBernstein Research
01.08.2025BMW BuyUBS AG
01.08.2025BMW BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
22.08.2025BMW Sector PerformRBC Capital Markets
31.07.2025BMW Sector PerformRBC Capital Markets
17.07.2025BMW Sector PerformRBC Capital Markets
11.07.2025BMW Equal WeightBarclays Capital
10.07.2025BMW Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
27.03.2025BMW UnderweightBarclays Capital
11.09.2024BMW UnderweightBarclays Capital
09.05.2024BMW UnderweightBarclays Capital
17.04.2024BMW UnderweightBarclays Capital
24.11.2023BMW UnderweightBarclays Capital

