BMW Aktie News: BMW am Mittag in Grün

Die Aktie von BMW gehört am Montagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt ging es für das BMW-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,7 Prozent auf 90,10 EUR.

Um 11:48 Uhr konnte die Aktie von BMW zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,7 Prozent auf 90,10 EUR. Bei 90,52 EUR erreichte die BMW-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 89,90 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 81.846 BMW-Aktien den Besitzer.

Am 22.08.2025 markierte das Papier bei 91,72 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die BMW-Aktie derzeit noch 1,80 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 09.04.2025 bei 62,96 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 30,12 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gehen davon aus, dass BMW-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 4,02 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete BMW 4,30 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 90,50 EUR.

Am 31.07.2025 hat BMW die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,85 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte BMW ein EPS von 4,15 EUR je Aktie vermeldet. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 8,17 Prozent auf 33,93 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 36,94 Mrd. EUR gelegen.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 05.11.2025 erwartet. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von BMW rechnen Experten am 11.11.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je BMW-Aktie in Höhe von 10,87 EUR im Jahr 2025 aus.

