BMW Aktie News: BMW am Nachmittag mit Kursplus

Die Aktie von BMW gehört am Mittwochnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt sprang die BMW-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,7 Prozent auf 86,00 EUR zu.

Die Aktie legte um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,7 Prozent auf 86,00 EUR zu. Kurzfristig markierte die BMW-Aktie bei 86,30 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 84,84 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 164.989 BMW-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 91,72 EUR markierte der Titel am 22.08.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Derzeit notiert die BMW-Aktie damit 6,24 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 62,96 EUR fiel das Papier am 09.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 26,79 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem BMW seine Aktionäre 2024 mit 4,30 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 4,04 EUR je Aktie ausschütten. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 90,50 EUR.

Am 31.07.2025 hat BMW die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 2,85 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte BMW 4,15 EUR je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 8,17 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 33,93 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 36,94 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 05.11.2025 terminiert. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von BMW rechnen Experten am 04.11.2026.

In der BMW-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 10,92 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

