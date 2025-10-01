BMW Aktie News: Anleger trennen sich am Vormittag vermehrt von BMW

Kursentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von BMW. Die BMW-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 85,16 EUR abwärts.

Um 09:07 Uhr ging es für die BMW-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,3 Prozent auf 85,16 EUR. Das Tagestief markierte die BMW-Aktie bei 84,80 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 84,84 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 14.509 BMW-Aktien umgesetzt.

Am 22.08.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 91,72 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 7,70 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 09.04.2025 bei 62,96 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die BMW-Aktie derzeit noch 26,07 Prozent Luft nach unten.

Nachdem im Jahr 2024 4,30 EUR an BMW-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 4,04 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 90,50 EUR aus.

Am 31.07.2025 hat BMW die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS belief sich auf 2,85 EUR gegenüber 4,15 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 8,17 Prozent auf 33,93 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte BMW 36,94 Mrd. EUR umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 05.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von BMW rechnen Experten am 04.11.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 10,92 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

