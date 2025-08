BMW Aktie News: BMW zeigt sich am Vormittag freundlich

Blick auf BMW-Kurs

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von BMW. Die BMW-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,8 Prozent auf 84,40 EUR.

Werte in diesem Artikel

Das Papier von BMW konnte um 09:06 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,8 Prozent auf 84,40 EUR. Den Tageshöchststand markierte die BMW-Aktie bei 84,50 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 84,44 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 11.882 BMW-Aktien umgesetzt.

Am 28.07.2025 erreichte der Anteilsschein mit 90,90 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die BMW-Aktie derzeit noch 7,70 Prozent Luft nach oben. Am 09.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 62,96 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die BMW-Aktie 34,05 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten BMW-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 4,30 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 4,00 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 90,23 EUR an.

Am 31.07.2025 hat BMW in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 2,85 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 4,15 EUR je Aktie generiert. Das vergangene Quartal hat BMW mit einem Umsatz von insgesamt 33,93 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 36,94 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 8,17 Prozent verringert.

Am 05.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten kalkulieren am 11.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von BMW.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 10,85 EUR je Aktie in den BMW-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BMW-Aktie

Continental-Aktie höher: Ergebnisse in der Autosparte übertreffen Erwartungen - Rechtsstreit mit BMW

Aktienempfehlung BMW-Aktie: Deutsche Bank AG bewertet Anteilsschein in neuer Analyse

Im Juli 2025: Deutscher Automarkt nimmt wieder Fahrt auf