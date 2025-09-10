DAX23.664 +0,1%ESt505.381 +0,4%Top 10 Crypto16,08 +1,8%Dow46.020 +1,2%Nas22.019 +0,6%Bitcoin97.528 +0,1%Euro1,1731 +0,3%Öl66,38 -1,8%Gold3.633 -0,2%
BMW Aktie News: BMW am Donnerstagnachmittag mit Einbußen

11.09.25 16:13 Uhr
BMW Aktie News: BMW am Donnerstagnachmittag mit Einbußen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von BMW. Die BMW-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,2 Prozent bei 83,84 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BMW AG
84,00 EUR 0,24 EUR 0,29%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktionäre schickten das Papier von BMW nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 15:52 Uhr 0,2 Prozent auf 83,84 EUR. Die Abwärtsbewegung der BMW-Aktie ging bis auf 83,12 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 84,00 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten BMW-Aktien beläuft sich auf 455.317 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 22.08.2025 bei 91,72 EUR. 9,40 Prozent Plus fehlen der BMW-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 09.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 62,96 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit Abgaben von 24,90 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 4,05 EUR. Im Vorjahr erhielten BMW-Aktionäre 4,30 EUR je Wertpapier. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die BMW-Aktie bei 90,50 EUR.

Am 31.07.2025 äußerte sich BMW zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,85 EUR, nach 4,15 EUR im Vorjahresvergleich. Das vergangene Quartal hat BMW mit einem Umsatz von insgesamt 33,93 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 36,94 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 8,17 Prozent verringert.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte BMW am 05.11.2025 präsentieren. BMW dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 11.11.2026 präsentieren.

Experten taxieren den BMW-Gewinn für das Jahr 2025 auf 10,94 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BMW-Aktie

BMW-Aktie sinkt deutlich: Strategischer Margenkorridor bleibt bestehen - ab 2027 Wachstum in China angepeilt

Analyse: Overweight-Bewertung von JP Morgan für BMW-Aktie

DAX 40-Wert BMW-Aktie: So viel hätte eine Investition in BMW von vor 3 Jahren abgeworfen

mehr Analysen