BMW Aktie News: BMW am Donnerstagvormittag mit Kursabschlägen

Die Aktie von BMW gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Der BMW-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,1 Prozent auf 88,58 EUR.

Die BMW-Aktie musste um 09:05 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,1 Prozent auf 88,58 EUR. In der Spitze fiel die BMW-Aktie bis auf 88,54 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 88,80 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 10.909 BMW-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 90,90 EUR erreichte der Titel am 28.07.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 2,62 Prozent könnte die BMW-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 62,96 EUR erreichte der Anteilsschein am 09.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die BMW-Aktie 40,69 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für BMW-Aktionäre betrug im Jahr 2024 4,30 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 4,02 EUR belaufen. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 90,23 EUR.

Am 31.07.2025 äußerte sich BMW zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,85 EUR. Im Vorjahresviertel waren 4,15 EUR je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 8,17 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 36,94 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 33,93 Mrd. EUR.

BMW dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 05.11.2025 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 11.11.2026.

Experten gehen davon aus, dass BMW im Jahr 2025 10,91 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

