BMW Aktie News: BMW am Dienstagnachmittag im Minusbereich

BMW im Fokus

Die Aktie von BMW gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die BMW-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,5 Prozent auf 83,16 EUR ab.

Die Aktie verlor um 15:53 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,5 Prozent auf 83,16 EUR. Der Kurs der BMW-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 83,04 EUR nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 83,62 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 463.567 BMW-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 91,72 EUR. Dieser Kurs wurde am 22.08.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die BMW-Aktie mit einem Kursplus von 10,29 Prozent wieder erreichen. Am 09.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 62,96 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der BMW-Aktie 24,29 Prozent sinken.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 4,30 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 4,05 EUR. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 90,50 EUR für die BMW-Aktie aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte BMW am 31.07.2025 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,85 EUR. Im Vorjahresviertel waren 4,15 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 33,93 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 8,17 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 36,94 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 05.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Schätzungsweise am 11.11.2026 dürfte BMW die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je BMW-Aktie in Höhe von 10,92 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BMW-Aktie

So stark sind die Gewinne der Autobauer eingebrochen

Gartner Ranking 2025: Das sind die Top 25 Lieferkettenführer der Welt

Tesla-Aktie fester: Verbrenner-Aus in Gefahr? Werksleiter äußert Bedenken