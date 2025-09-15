BMW Aktie News: BMW verteuert sich am Dienstagvormittag
Die Aktie von BMW zählt am Dienstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von BMW konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,6 Prozent auf 84,06 EUR.
Das Papier von BMW konnte um 09:06 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,6 Prozent auf 84,06 EUR. Den Tageshöchststand markierte die BMW-Aktie bei 84,06 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 83,62 EUR. Von der BMW-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 20.751 Stück gehandelt.
Am 22.08.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 91,72 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die BMW-Aktie derzeit noch 9,11 Prozent Luft nach oben. Der Anteilsschein verbuchte am 09.04.2025 Kursverluste bis auf 62,96 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 25,10 Prozent könnte die BMW-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Nach 4,30 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 4,05 EUR je BMW-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel der BMW-Aktie wird bei 90,50 EUR angegeben.
Am 31.07.2025 hat BMW die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,85 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 4,15 EUR je Aktie vermeldet. BMW hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 33,93 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 8,17 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 36,94 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.
Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 05.11.2025 terminiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 11.11.2026.
Experten taxieren den BMW-Gewinn für das Jahr 2025 auf 10,92 EUR je Aktie.
