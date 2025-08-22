BMW Aktie News: BMW gibt am Vormittag nach

So entwickelt sich BMW

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von BMW. Die BMW-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,5 Prozent auf 91,00 EUR ab.

Die Aktionäre schickten das Papier von BMW nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09:06 Uhr 0,5 Prozent auf 91,00 EUR. In der Spitze büßte die BMW-Aktie bis auf 90,86 EUR ein. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 91,38 EUR. Bisher wurden via XETRA 14.178 BMW-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 91,72 EUR erreichte der Titel am 22.08.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der BMW-Aktie ist somit 0,79 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 62,96 EUR. Dieser Wert wurde am 09.04.2025 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der BMW-Aktie 30,81 Prozent sinken.

Nach 4,30 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 4,02 EUR je BMW-Aktie. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 90,50 EUR für die BMW-Aktie aus.

Am 31.07.2025 hat BMW die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 2,85 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 4,15 EUR je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite hat BMW im vergangenen Quartal 33,93 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 8,17 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte BMW 36,94 Mrd. EUR umsetzen können.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 05.11.2025 terminiert. Schätzungsweise am 11.11.2026 dürfte BMW die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

In der BMW-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 10,87 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BMW-Aktie

RBC Capital Markets mit Investmenttipp: Sector Perform-Note für BMW-Aktie

Porsche-Aktie schwächer: Konzern plant offenbar weitgehende Abwicklung der Batterie-Tochter

DAX 40-Papier BMW-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BMW von vor 5 Jahren eingefahren