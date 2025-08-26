BMW Aktie News: BMW am Mittwochnachmittag mit negativen Vorzeichen
Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von BMW. Die BMW-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,4 Prozent auf 90,16 EUR nach.
Die BMW-Aktie notierte um 15:52 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,4 Prozent auf 90,16 EUR. Die Abwärtsbewegung der BMW-Aktie ging bis auf 89,88 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 91,00 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten BMW-Aktien beläuft sich auf 253.340 Stück.
Mit einem Kursgewinn bis auf 91,72 EUR erreichte der Titel am 22.08.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 1,73 Prozent über dem aktuellen Kurs der BMW-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 09.04.2025 bei 62,96 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 30,17 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 4,02 EUR. Im Vorjahr erhielten BMW-Aktionäre 4,30 EUR je Wertpapier. Experten gaben als mittleres Kursziel 90,50 EUR an.
Am 31.07.2025 legte BMW die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Das EPS wurde auf 2,85 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 4,15 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 8,17 Prozent auf 33,93 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 36,94 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.
Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte BMW am 05.11.2025 präsentieren. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von BMW rechnen Experten am 11.11.2026.
Experten taxieren den BMW-Gewinn für das Jahr 2025 auf 10,87 EUR je Aktie.
