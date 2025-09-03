Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing am Donnerstagnachmittag mit negativen Vorzeichen

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Boeing. Die Boeing-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 0,9 Prozent im Minus bei 230,31 USD.

Das Papier von Boeing gab in der New York-Sitzung ab. Um 15:53 Uhr ging es um 0,9 Prozent auf 230,31 USD abwärts. Die Abwärtsbewegung der Boeing-Aktie ging bis auf 229,43 USD. Bei 232,63 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Boeing-Aktien beläuft sich auf 96.590 Stück.

Am 30.07.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 242,59 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 5,33 Prozent könnte die Boeing-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei einem Wert von 128,92 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (08.04.2025). Mit Abgaben von 44,02 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenausschüttung für Boeing-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,048 USD belaufen. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 242,17 USD.

Boeing veröffentlichte am 29.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,92 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Boeing ein Ergebnis je Aktie von -2,33 USD vermeldet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 22,75 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 34,88 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Boeing einen Umsatz von 16,87 Mrd. USD eingefahren.

Die Boeing-Bilanz für Q3 2025 wird am 22.10.2025 erwartet.

Experten prognostizieren für das Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -1,992 USD je Boeing-Aktie.

