US-Arbeitsmarktdaten: DAX wenig bewegt -- Wall Street höher -- Broadcom mit starker Bilanz - Kooperation mit OpenAI? -- Siemens Energy, Rüstungsaktien, Lululemon, Amazon, BYD, NIO und Co. im Fokus
Orsted-Aktie dennoch in Grün: Gewinn-Prognose gesenkt - Kapitalerhöhung bereits genehmigt
Aktien von adidas und PUMA trotzen der Lululemon-Enttäuschung
Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing tendiert am Freitagnachmittag schwächer

05.09.25 16:10 Uhr
Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing tendiert am Freitagnachmittag schwächer

Die Aktie von Boeing gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der New York-Sitzung 1,7 Prozent auf 226,90 USD.

Boeing Co.
192,88 EUR -6,22 EUR -3,12%
Die Boeing-Aktie wies um 15:53 Uhr Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 1,7 Prozent auf 226,90 USD abwärts. Die Boeing-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 226,87 USD ab. Bei 231,89 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der Boeing-Aktie belief sich zuletzt auf 144.793 Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (242,59 USD) erklomm das Papier am 30.07.2025. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 6,91 Prozent über dem aktuellen Kurs der Boeing-Aktie. Am 08.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 128,92 USD ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Boeing-Aktie 76,00 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 erhielten Boeing-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,048 USD. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 242,17 USD aus.

Am 29.07.2025 lud Boeing zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,92 USD. Im Vorjahresquartal hatten -2,33 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 22,75 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 16,87 Mrd. USD umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Boeing am 22.10.2025 vorlegen.

Analysten gehen davon aus, dass Boeing 2025 einen Verlust in Höhe von -1,992 USD je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com

DatumRatingAnalyst
25.08.2025Boeing BuyJefferies & Company Inc.
22.08.2025Boeing BuyJefferies & Company Inc.
20.08.2025Boeing BuyJefferies & Company Inc.
13.08.2025Boeing BuyUBS AG
12.08.2025Boeing OutperformRBC Capital Markets
