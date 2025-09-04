Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing tendiert am Freitagnachmittag schwächer

Aktie im Fokus

Die Aktie von Boeing gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der New York-Sitzung 1,7 Prozent auf 226,90 USD.

Die Boeing-Aktie wies um 15:53 Uhr Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 1,7 Prozent auf 226,90 USD abwärts. Die Boeing-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 226,87 USD ab. Bei 231,89 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der Boeing-Aktie belief sich zuletzt auf 144.793 Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (242,59 USD) erklomm das Papier am 30.07.2025. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 6,91 Prozent über dem aktuellen Kurs der Boeing-Aktie. Am 08.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 128,92 USD ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Boeing-Aktie 76,00 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 erhielten Boeing-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,048 USD. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 242,17 USD aus.

Am 29.07.2025 lud Boeing zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,92 USD. Im Vorjahresquartal hatten -2,33 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 22,75 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 16,87 Mrd. USD umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Boeing am 22.10.2025 vorlegen.

Analysten gehen davon aus, dass Boeing 2025 einen Verlust in Höhe von -1,992 USD je Aktie ausweisen dürften.

