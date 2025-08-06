Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing am Freitagnachmittag freundlich

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Boeing gehört am Freitagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Boeing-Aktie stieg im New York-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,5 Prozent auf 228,51 USD.

Um 15:52 Uhr sprang die Boeing-Aktie im New York-Handel an und legte um 0,5 Prozent auf 228,51 USD zu. Kurzfristig markierte die Boeing-Aktie bei 229,00 USD ihr bisheriges Tageshoch. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 228,20 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 58.016 Boeing-Aktien umgesetzt.

Am 30.07.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 242,59 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 6,16 Prozent Plus fehlen der Boeing-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 128,92 USD erreichte der Anteilsschein am 08.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 43,58 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,048 USD je Boeing-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Boeing-Aktie bei 240,50 USD.

Boeing veröffentlichte am 29.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Boeing vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,92 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -2,33 USD je Aktie erwirtschaftet. Im abgelaufenen Quartal hat Boeing 22,75 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 34,88 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 16,87 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Am 22.10.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Boeing veröffentlicht werden.

Analysten gehen davon aus, dass Boeing 2025 einen Verlust in Höhe von -1,964 USD je Aktie ausweisen dürften.

