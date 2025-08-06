Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing am Freitagnachmittag freundlich
Die Aktie von Boeing gehört am Freitagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Boeing-Aktie stieg im New York-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,5 Prozent auf 228,51 USD.
Werte in diesem Artikel
Um 15:52 Uhr sprang die Boeing-Aktie im New York-Handel an und legte um 0,5 Prozent auf 228,51 USD zu. Kurzfristig markierte die Boeing-Aktie bei 229,00 USD ihr bisheriges Tageshoch. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 228,20 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 58.016 Boeing-Aktien umgesetzt.
Am 30.07.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 242,59 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 6,16 Prozent Plus fehlen der Boeing-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 128,92 USD erreichte der Anteilsschein am 08.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 43,58 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,048 USD je Boeing-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Boeing-Aktie bei 240,50 USD.
Boeing veröffentlichte am 29.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Boeing vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,92 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -2,33 USD je Aktie erwirtschaftet. Im abgelaufenen Quartal hat Boeing 22,75 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 34,88 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 16,87 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Am 22.10.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Boeing veröffentlicht werden.
Analysten gehen davon aus, dass Boeing 2025 einen Verlust in Höhe von -1,964 USD je Aktie ausweisen dürften.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Boeing-Aktie
Boeing-Aktie im Plus: Cathay Pacific ordert weitere Boeing 777X
Boeing-Aktie fällt: Streik in Boeings Rüstungssparte
Dow Jones 30 Industrial-Wert Boeing-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Boeing-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Übrigens: Boeing und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf Boeing
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Boeing
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Jordan Tan / Shutterstock.com
Nachrichten zu Boeing Co.
Analysen zu Boeing Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|05.08.2025
|Boeing Kaufen
|DZ BANK
|30.07.2025
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.07.2025
|Boeing Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.07.2025
|Boeing Buy
|UBS AG
|30.07.2025
|Boeing Outperform
|RBC Capital Markets
|Datum
|Rating
|Analyst
|05.08.2025
|Boeing Kaufen
|DZ BANK
|30.07.2025
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.07.2025
|Boeing Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.07.2025
|Boeing Buy
|UBS AG
|30.07.2025
|Boeing Outperform
|RBC Capital Markets
|Datum
|Rating
|Analyst
|28.04.2025
|Boeing Neutral
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|24.01.2025
|Boeing Neutral
|UBS AG
|28.10.2024
|Boeing Halten
|DZ BANK
|14.10.2024
|Boeing Halten
|DZ BANK
|31.01.2024
|Boeing Equal Weight
|Barclays Capital
|Datum
|Rating
|Analyst
|03.01.2023
|Boeing Underperform
|Credit Suisse Group
|22.12.2022
|Boeing Underperform
|Credit Suisse Group
|03.11.2022
|Boeing Underperform
|Credit Suisse Group
|02.11.2022
|Boeing Underperform
|Credit Suisse Group
|19.10.2022
|Boeing Underperform
|Credit Suisse Group
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Boeing Co. nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen