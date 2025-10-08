Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing macht am Nachmittag Boden gut

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Boeing zählt am Mittwochnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der New York-Sitzung 0,3 Prozent auf 222,46 USD zu.

Um 15:53 Uhr wies die Boeing-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 222,46 USD nach oben. In der Spitze legte die Boeing-Aktie bis auf 223,33 USD zu. Bei 222,73 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Zuletzt wechselten via New York 112.094 Boeing-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 242,59 USD. Dieser Kurs wurde am 30.07.2025 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 9,05 Prozent. Der Anteilsschein verbuchte am 08.04.2025 Kursverluste bis auf 128,92 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 42,05 Prozent.

Im Jahr 2024 erhielten Boeing-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,048 USD. Analysten bewerten die Boeing-Aktie im Durchschnitt mit 238,83 USD.

Boeing ließ sich am 29.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,92 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Boeing ein EPS von -2,33 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 22,75 Mrd. USD – ein Plus von 34,88 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Boeing 16,87 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 29.10.2025 erwartet. Schätzungsweise am 28.10.2026 dürfte Boeing die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2025 -2,023 USD je Aktie in den Boeing-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Boeing-Aktie

Dow Jones 30 Industrial-Titel Boeing-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Boeing von vor 5 Jahren eingebracht

Investieren abseits vom Trendthema KI - Auf diese Aktien setzt Capital Group

Boeing-Aktie sinkt: Start des Langstreckenflieger 777X wird wohl auf frühestens 2027 verschoben