Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing macht am Nachmittag Boden gut
Die Aktie von Boeing zählt am Mittwochnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der New York-Sitzung 0,3 Prozent auf 222,46 USD zu.
Um 15:53 Uhr wies die Boeing-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 222,46 USD nach oben. In der Spitze legte die Boeing-Aktie bis auf 223,33 USD zu. Bei 222,73 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Zuletzt wechselten via New York 112.094 Boeing-Aktien den Besitzer.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 242,59 USD. Dieser Kurs wurde am 30.07.2025 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 9,05 Prozent. Der Anteilsschein verbuchte am 08.04.2025 Kursverluste bis auf 128,92 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 42,05 Prozent.
Im Jahr 2024 erhielten Boeing-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,048 USD. Analysten bewerten die Boeing-Aktie im Durchschnitt mit 238,83 USD.
Boeing ließ sich am 29.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,92 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Boeing ein EPS von -2,33 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 22,75 Mrd. USD – ein Plus von 34,88 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Boeing 16,87 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.
Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 29.10.2025 erwartet. Schätzungsweise am 28.10.2026 dürfte Boeing die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.
Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2025 -2,023 USD je Aktie in den Boeing-Büchern.
