Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing am Abend fester

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Boeing zählt am Mittwochabend zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt stieg die Boeing-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 1,7 Prozent auf 225,61 USD.

Die Boeing-Aktie stand in der New York-Sitzung um 20:06 Uhr 1,7 Prozent im Plus bei 225,61 USD. Kurzfristig markierte die Boeing-Aktie bei 226,02 USD ihr bisheriges Tageshoch. Bei 222,73 USD eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 465.521 Boeing-Aktien umgesetzt.

Am 30.07.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 242,59 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 7,53 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 128,92 USD ab. Derzeit notiert die Boeing-Aktie damit 75,00 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 USD an Boeing-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,048 USD aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 238,83 USD an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Boeing am 29.07.2025. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,92 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Boeing ein Ergebnis je Aktie von -2,33 USD vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 22,75 Mrd. USD – ein Plus von 34,88 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Boeing 16,87 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Boeing am 29.10.2025 präsentieren. Am 28.10.2026 wird Boeing schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Boeing einen Verlust von -2,023 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Boeing-Aktie

Dow Jones 30 Industrial-Titel Boeing-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Boeing von vor 5 Jahren eingebracht

Investieren abseits vom Trendthema KI - Auf diese Aktien setzt Capital Group

Boeing-Aktie sinkt: Start des Langstreckenflieger 777X wird wohl auf frühestens 2027 verschoben