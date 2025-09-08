Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing tendiert am Dienstagabend südwärts

Boeing im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von Boeing. Die Boeing-Aktie rutschte in der New York-Sitzung zuletzt um 0,6 Prozent auf 229,58 USD ab.

Der Boeing-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Um 20:07 Uhr verlor das Papier 0,6 Prozent auf 229,58 USD. Die Boeing-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 228,50 USD ab. Bei 231,10 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 230.095 Boeing-Aktien umgesetzt.

Am 30.07.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 242,59 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 5,67 Prozent über dem aktuellen Kurs der Boeing-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 128,92 USD ab. Mit einem Kursverlust von 43,85 Prozent würde die Boeing-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 USD an Boeing-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,048 USD aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 242,17 USD.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Boeing am 29.07.2025 vor. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,92 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -2,33 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 34,88 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 22,75 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 16,87 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Boeing wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 22.10.2025 vorlegen.

Analysten erwarten für 2025 einen Verlust in Höhe von -1,992 USD je Boeing-Aktie.

