Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing am Nachmittag mit Kursplus

Die Aktie von Boeing gehört am Donnerstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt ging es für das Boeing-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 0,7 Prozent auf 216,61 USD.

Die Boeing-Aktie stieg im New York-Handel. Um 15:53 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,7 Prozent auf 216,61 USD. Die Boeing-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 217,40 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 215,45 USD. Zuletzt wurden via New York 140.623 Boeing-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 30.07.2025 bei 242,59 USD. Mit einem Zuwachs von 11,99 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 128,92 USD am 08.04.2025. Mit einem Abschlag von mindestens 40,48 Prozent könnte die Boeing-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 USD an Boeing-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,048 USD aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 238,83 USD an.

Am 29.07.2025 legte Boeing die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,92 USD. Im Vorjahresquartal waren -2,33 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Boeing im vergangenen Quartal 22,75 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 34,88 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Boeing 16,87 Mrd. USD umsetzen können.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Boeing am 22.10.2025 präsentieren.

Laut Analysten dürfte Boeing im Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -1,982 USD einfahren.

