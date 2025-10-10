Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing am Abend mit roter Tendenz

Kurs der Boeing

Die Aktie von Boeing gehört am Freitagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Boeing-Aktie gab im New York-Handel zuletzt um 1,9 Prozent auf 211,85 USD nach.

Das Papier von Boeing gab in der New York-Sitzung ab. Um 20:08 Uhr ging es um 1,9 Prozent auf 211,85 USD abwärts. Die Boeing-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 210,93 USD ab. Den Handelstag beging das Papier bei 216,77 USD. Der Tagesumsatz der Boeing-Aktie belief sich zuletzt auf 818.045 Aktien.

Bei 242,59 USD markierte der Titel am 30.07.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der aktuelle Kurs der Boeing-Aktie ist somit 14,51 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 08.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 128,92 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 39,15 Prozent.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Boeing-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,048 USD. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 238,83 USD an.

Am 29.07.2025 äußerte sich Boeing zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,92 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -2,33 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz lag bei 22,75 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 34,88 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 16,87 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Boeing am 29.10.2025 präsentieren. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte Boeing möglicherweise am 28.10.2026 präsentieren.

Der Verlust 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -2,039 USD je Boeing-Aktie belaufen.

