Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing am Nachmittag billiger

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Boeing. Die Boeing-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 0,3 Prozent auf 232,56 USD abwärts.

Der Boeing-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Um 15:53 Uhr verlor das Papier 0,3 Prozent auf 232,56 USD. In der Spitze fiel die Boeing-Aktie bis auf 231,14 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 231,88 USD. Zuletzt wechselten via New York 107.636 Boeing-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 242,59 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (30.07.2025). Gewinne von 4,31 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Kursverluste drückten das Papier am 08.04.2025 auf bis zu 128,92 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 44,56 Prozent.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,048 USD. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Boeing-Aktie bei 240,50 USD.

Am 29.07.2025 lud Boeing zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Boeing hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,92 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -2,33 USD je Aktie gewesen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Boeing im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 34,88 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 22,75 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 16,87 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 22.10.2025 erfolgen.

Analysten erwarten für 2025 einen Verlust in Höhe von -1,989 USD je Boeing-Aktie.

