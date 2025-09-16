Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing am Mittwochabend gesucht

Boeing im Blick

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von Boeing. Die Boeing-Aktie stieg im New York-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 215,62 USD.

Die Boeing-Aktie stand in der New York-Sitzung um 20:08 Uhr 0,3 Prozent im Plus bei 215,62 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die Boeing-Aktie bei 218,00 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 215,02 USD. Bisher wurden heute 385.934 Boeing-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 30.07.2025 bei 242,59 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 12,51 Prozent. Am 08.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 128,92 USD ab. Der aktuelle Kurs der Boeing-Aktie ist somit 40,21 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Boeing-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,048 USD belaufen. Analysten bewerten die Boeing-Aktie im Durchschnitt mit 242,17 USD.

Boeing ließ sich am 29.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,92 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -2,33 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 34,88 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 22,75 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 16,87 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Boeing wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 22.10.2025 vorlegen.

Experten prognostizieren für das Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -2,026 USD je Boeing-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Boeing-Aktie

Dow Jones 30 Industrial-Papier Boeing-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Boeing-Investment von vor 10 Jahren verdient

Lufthansa-Aktie im Minus: Chef der Tochter Swiss schließt Kündigungen nicht aus

Boeing-Aktie dreht ins Minus: Einigung mit Gewerkschaft erzielt - Abstimmung am Freitag