Boeing im Blick

Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing am Mittwochabend gesucht

17.09.25 20:24 Uhr
Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing am Mittwochabend gesucht

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von Boeing. Die Boeing-Aktie stieg im New York-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 215,62 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Boeing Co.
180,46 EUR 0,46 EUR 0,26%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Boeing-Aktie stand in der New York-Sitzung um 20:08 Uhr 0,3 Prozent im Plus bei 215,62 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die Boeing-Aktie bei 218,00 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 215,02 USD. Bisher wurden heute 385.934 Boeing-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 30.07.2025 bei 242,59 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 12,51 Prozent. Am 08.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 128,92 USD ab. Der aktuelle Kurs der Boeing-Aktie ist somit 40,21 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Boeing-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,048 USD belaufen. Analysten bewerten die Boeing-Aktie im Durchschnitt mit 242,17 USD.

Boeing ließ sich am 29.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,92 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -2,33 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 34,88 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 22,75 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 16,87 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Boeing wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 22.10.2025 vorlegen.

Experten prognostizieren für das Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -2,026 USD je Boeing-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com

Analysen zu Boeing Co.

DatumRatingAnalyst
15:21Boeing BuyJefferies & Company Inc.
12.09.2025Boeing OverweightJP Morgan Chase & Co.
10.09.2025Boeing BuyUBS AG
10.09.2025Boeing OutperformRBC Capital Markets
08.09.2025Boeing BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
15:21Boeing BuyJefferies & Company Inc.
12.09.2025Boeing OverweightJP Morgan Chase & Co.
10.09.2025Boeing BuyUBS AG
10.09.2025Boeing OutperformRBC Capital Markets
08.09.2025Boeing BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
28.04.2025Boeing NeutralMerrill Lynch & Co., Inc.
24.01.2025Boeing NeutralUBS AG
28.10.2024Boeing HaltenDZ BANK
14.10.2024Boeing HaltenDZ BANK
31.01.2024Boeing Equal WeightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
03.01.2023Boeing UnderperformCredit Suisse Group
22.12.2022Boeing UnderperformCredit Suisse Group
03.11.2022Boeing UnderperformCredit Suisse Group
02.11.2022Boeing UnderperformCredit Suisse Group
19.10.2022Boeing UnderperformCredit Suisse Group

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Boeing Co. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen