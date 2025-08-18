Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing tendiert am Nachmittag fester

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Boeing gehört am Donnerstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Boeing zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 0,5 Prozent auf 226,73 USD.

Um 15:53 Uhr wies die Boeing-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 226,73 USD nach oben. Zwischenzeitlich stieg die Boeing-Aktie sogar auf 227,50 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 227,13 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 188.291 Boeing-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 30.07.2025 auf bis zu 242,59 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 7,00 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.04.2025 (128,92 USD). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Boeing-Aktie derzeit noch 43,14 Prozent Luft nach unten.

Nachdem Boeing seine Aktionäre 2024 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,048 USD je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Boeing-Aktie bei 242,17 USD.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Boeing am 29.07.2025 vor. Boeing hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,92 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -2,33 USD je Aktie gewesen. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 34,88 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 22,75 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 16,87 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Boeing am 22.10.2025 präsentieren.

2025 dürfte Boeing einen Verlust von -1,994 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.

Redaktion finanzen.net

