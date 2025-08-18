DAX24.289 +0,1%ESt505.460 -0,2%Top 10 Crypto15,81 -2,4%Dow44.773 -0,4%Nas21.103 -0,3%Bitcoin97.440 -0,6%Euro1,1607 -0,4%Öl67,18 +0,2%Gold3.339 -0,2%
Fokus auf Aktienkurs

Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing tendiert am Nachmittag fester

21.08.25 16:11 Uhr
Die Aktie von Boeing gehört am Donnerstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Boeing zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 0,5 Prozent auf 226,73 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Boeing Co.
194,46 EUR 2,86 EUR 1,49%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:53 Uhr wies die Boeing-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 226,73 USD nach oben. Zwischenzeitlich stieg die Boeing-Aktie sogar auf 227,50 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 227,13 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 188.291 Boeing-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 30.07.2025 auf bis zu 242,59 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 7,00 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.04.2025 (128,92 USD). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Boeing-Aktie derzeit noch 43,14 Prozent Luft nach unten.

Nachdem Boeing seine Aktionäre 2024 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,048 USD je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Boeing-Aktie bei 242,17 USD.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Boeing am 29.07.2025 vor. Boeing hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,92 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -2,33 USD je Aktie gewesen. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 34,88 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 22,75 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 16,87 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Boeing am 22.10.2025 präsentieren.

2025 dürfte Boeing einen Verlust von -1,994 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Ausgewählte Hebelprodukte auf Boeing

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Boeing

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Nachrichten zu Boeing Co.

DatumMeistgelesen
Analysen zu Boeing Co.

DatumRatingAnalyst
20.08.2025Boeing BuyJefferies & Company Inc.
13.08.2025Boeing BuyUBS AG
12.08.2025Boeing OutperformRBC Capital Markets
05.08.2025Boeing KaufenDZ BANK
30.07.2025Boeing BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
20.08.2025Boeing BuyJefferies & Company Inc.
13.08.2025Boeing BuyUBS AG
12.08.2025Boeing OutperformRBC Capital Markets
05.08.2025Boeing KaufenDZ BANK
30.07.2025Boeing BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
28.04.2025Boeing NeutralMerrill Lynch & Co., Inc.
24.01.2025Boeing NeutralUBS AG
28.10.2024Boeing HaltenDZ BANK
14.10.2024Boeing HaltenDZ BANK
31.01.2024Boeing Equal WeightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
03.01.2023Boeing UnderperformCredit Suisse Group
22.12.2022Boeing UnderperformCredit Suisse Group
03.11.2022Boeing UnderperformCredit Suisse Group
02.11.2022Boeing UnderperformCredit Suisse Group
19.10.2022Boeing UnderperformCredit Suisse Group

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Boeing Co. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
