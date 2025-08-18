DAX24.293 +0,1%ESt505.462 -0,2%Top 10 Crypto15,49 -4,3%Dow44.786 -0,3%Nas21.100 -0,3%Bitcoin96.508 -1,6%Euro1,1604 -0,4%Öl67,55 +0,8%Gold3.339 -0,3%
Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing am Abend verlustreich

21.08.25 20:24 Uhr
Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing am Abend verlustreich

Die Aktie von Boeing gehört am Donnerstagabend zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die Boeing-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 0,2 Prozent auf 225,12 USD.

Der Boeing-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Um 20:08 Uhr verlor das Papier 0,2 Prozent auf 225,12 USD. Bei 223,75 USD markierte die Boeing-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 227,13 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Boeing-Aktien beläuft sich auf 432.992 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 30.07.2025 bei 242,59 USD. Mit einem Zuwachs von mindestens 7,76 Prozent könnte die Boeing-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.04.2025 (128,92 USD). Abschläge von 42,73 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenausschüttung für Boeing-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,048 USD belaufen. Das durchschnittliche Kursziel der Boeing-Aktie wird bei 242,17 USD angegeben.

Boeing gewährte am 29.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,92 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Boeing ein Ergebnis je Aktie von -2,33 USD vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 22,75 Mrd. USD – ein Plus von 34,88 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Boeing 16,87 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Boeing dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 22.10.2025 präsentieren.

In der Bilanz 2025 dürfte Experten zufolge ein Minus von -1,994 USD je Boeing-Aktie stehen.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com

