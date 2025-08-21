Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing am Freitagnachmittag im Aufwind

Notierung im Fokus

Die Aktie von Boeing gehört am Freitagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der New York-Sitzung 2,1 Prozent auf 229,17 USD zu.

Die Aktionäre schickten das Papier von Boeing nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie um 15:53 Uhr 2,1 Prozent auf 229,17 USD. Zwischenzeitlich stieg die Boeing-Aktie sogar auf 230,00 USD. Bei 225,41 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 207.818 Boeing-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 30.07.2025 bei 242,59 USD. Der aktuelle Kurs der Boeing-Aktie ist somit 5,86 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 08.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 128,92 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Boeing-Aktie ist somit 43,74 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenausschüttung für Boeing-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,048 USD belaufen. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 242,17 USD für die Boeing-Aktie.

Boeing gewährte am 29.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,92 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -2,33 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 34,88 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 22,75 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 16,87 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 22.10.2025 erfolgen.

In der Bilanz 2025 dürfte Experten zufolge ein Minus von -1,994 USD je Boeing-Aktie stehen.

