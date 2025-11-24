DAX23.239 +0,6%Est505.529 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,89 +1,4%Nas22.858 +2,6%Bitcoin76.840 +1,9%Euro1,1528 +0,1%Öl63,45 +1,5%Gold4.124 +1,4%
Blick auf Boeing-Kurs

Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing am Montagabend mit Abschlägen

24.11.25 20:23 Uhr
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von Boeing. Die Boeing-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 0,6 Prozent auf 178,67 USD abwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Boeing Co.
154,68 EUR -1,88 EUR -1,20%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktionäre schickten das Papier von Boeing nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie um 20:08 Uhr 0,6 Prozent auf 178,67 USD. Die Boeing-Aktie gab in der Spitze bis auf 177,42 USD nach. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 179,54 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Boeing-Aktien beläuft sich auf 475.725 Stück.

Am 30.07.2025 markierte das Papier bei 242,59 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Boeing-Aktie liegt somit 26,35 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 08.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 128,92 USD ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Boeing-Aktie 27,84 Prozent sinken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,039 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2024. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 240,57 USD.

Boeing ließ sich am 29.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -7,14 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -9,97 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz wurden 23,27 Mrd. USD gegenüber 17,84 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 04.02.2026 terminiert.

Laut Analysten dürfte Boeing im Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -9,412 USD einfahren.

Redaktion finanzen.net

