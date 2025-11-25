Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing wird am Dienstagnachmittag ausgebremst

Kurs der Boeing

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Boeing. Die Boeing-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 0,6 Prozent im Minus bei 177,99 USD.

Die Boeing-Aktie gab im New York-Handel um 15:52 Uhr um 0,6 Prozent auf 177,99 USD nach. Die Abwärtsbewegung der Boeing-Aktie ging bis auf 177,56 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 179,40 USD. Zuletzt wechselten via New York 148.401 Boeing-Aktien den Besitzer.

Bei 242,59 USD markierte der Titel am 30.07.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 36,29 Prozent könnte die Boeing-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 08.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 128,92 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 27,57 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2024 erhielten Boeing-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,039 USD. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Boeing-Aktie bei 240,57 USD.

Am 29.10.2025 hat Boeing die Kennzahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Verlust je Aktie wurde auf -7,14 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Boeing ein Ergebnis je Aktie von -9,97 USD vermeldet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 30,44 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 23,27 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 17,84 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Am 04.02.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von Boeing veröffentlicht werden.

Der Verlust 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -9,412 USD je Boeing-Aktie belaufen.

