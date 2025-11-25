DAX23.461 +1,0%Est505.572 +0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,88 -4,6%Nas22.813 -0,3%Bitcoin75.330 -1,7%Euro1,1570 +0,4%Öl61,81 -2,5%Gold4.139 ±0,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Bayer BAY001 DroneShield A2DMAA Novo Nordisk A3EU6F Alphabet A (ex Google) A14Y6F RENK RENK73 Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 Amazon 906866 Deutsche Telekom 555750 Tesla A1CX3T HENSOLDT HAG000 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX etwas fester -- Wall Street uneins -- Voting über CureVac-BioNTech-Fusion -- Zoom, D-Wave, Kohl's, Apple, Rheinmetall & Co., DroneShield, Tesla, Alibaba, Gold, AMD, TKMS im Fokus
Top News
Aktueller Marktbericht zu Bitcoin & Co. Aktueller Marktbericht zu Bitcoin & Co.
Bitcoin-Wale schlagen wieder zu - große Investoren akkumulieren massiv Bitcoin-Wale schlagen wieder zu - große Investoren akkumulieren massiv
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Kurs der Boeing

Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing wird am Dienstagnachmittag ausgebremst

25.11.25 16:09 Uhr
Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing wird am Dienstagnachmittag ausgebremst

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Boeing. Die Boeing-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 0,6 Prozent im Minus bei 177,99 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Boeing Co.
155,82 EUR 1,14 EUR 0,74%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Boeing-Aktie gab im New York-Handel um 15:52 Uhr um 0,6 Prozent auf 177,99 USD nach. Die Abwärtsbewegung der Boeing-Aktie ging bis auf 177,56 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 179,40 USD. Zuletzt wechselten via New York 148.401 Boeing-Aktien den Besitzer.

Bei 242,59 USD markierte der Titel am 30.07.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 36,29 Prozent könnte die Boeing-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 08.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 128,92 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 27,57 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2024 erhielten Boeing-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,039 USD. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Boeing-Aktie bei 240,57 USD.

Am 29.10.2025 hat Boeing die Kennzahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Verlust je Aktie wurde auf -7,14 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Boeing ein Ergebnis je Aktie von -9,97 USD vermeldet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 30,44 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 23,27 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 17,84 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Am 04.02.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von Boeing veröffentlicht werden.

Der Verlust 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -9,412 USD je Boeing-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Boeing-Aktie

Dow Jones 30 Industrial-Papier Boeing-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Boeing von vor 3 Jahren eingefahren

MTU-Aktie im Minus: Beträchtliche Aufträge bei Luftfahrtmesse in Dubai eingesammelt

Aktien fallen dennoch: Airbus und Boeing melden weitere Jet-Bestellungen

In eigener Sache

Übrigens: Boeing und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Boeing

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Boeing

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Jordan Tan / Shutterstock.com

Nachrichten zu Boeing Co.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Boeing Co.

DatumRatingAnalyst
15:31Boeing BuyUBS AG
24.11.2025Boeing OutperformBernstein Research
17.11.2025Boeing BuyJefferies & Company Inc.
11.11.2025Boeing BuyJefferies & Company Inc.
11.11.2025Boeing OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
15:31Boeing BuyUBS AG
24.11.2025Boeing OutperformBernstein Research
17.11.2025Boeing BuyJefferies & Company Inc.
11.11.2025Boeing BuyJefferies & Company Inc.
11.11.2025Boeing OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
28.04.2025Boeing NeutralMerrill Lynch & Co., Inc.
24.01.2025Boeing NeutralUBS AG
28.10.2024Boeing HaltenDZ BANK
14.10.2024Boeing HaltenDZ BANK
31.01.2024Boeing Equal WeightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
03.01.2023Boeing UnderperformCredit Suisse Group
22.12.2022Boeing UnderperformCredit Suisse Group
03.11.2022Boeing UnderperformCredit Suisse Group
02.11.2022Boeing UnderperformCredit Suisse Group
19.10.2022Boeing UnderperformCredit Suisse Group

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Boeing Co. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen