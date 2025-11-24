Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Boeing. Die Boeing-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 0,8 Prozent im Minus bei 178,33 USD.

Um 15:53 Uhr ging es für die Boeing-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 0,8 Prozent auf 178,33 USD. Zwischenzeitlich weitete die Boeing-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 177,48 USD aus. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 179,54 USD. Zuletzt wechselten 170.391 Boeing-Aktien den Besitzer.

Am 30.07.2025 erreichte der Anteilsschein mit 242,59 USD ein 52-Wochen-Hoch. 36,03 Prozent Plus fehlen der Boeing-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei einem Wert von 128,92 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (08.04.2025). Mit Abgaben von 27,71 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2024 erhielten Boeing-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,039 USD. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 240,57 USD.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Boeing am 29.10.2025. Boeing hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -7,14 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -9,97 USD je Aktie gewesen. Boeing hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 23,27 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 30,44 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 17,84 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Am 04.02.2026 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

In der Boeing-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 -9,412 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

